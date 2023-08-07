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Фелиш призвал своего агента отклонять все предложения, за исключением «Барселоны»

07 Августа 2023 • 09:59 Комментировать
Хетафе
...
Барселона
13.08 22:30

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш в это трансферное окно хочет перейти только в каталонскую «Барселону». Если верить изданию Sport, португалец призвал своего агента Жорже Мендеша отклонять все предложения о продолжении карьеры, которые исходят не от «сине-гранатовых».

Фелиш ранее публично выражал своё желание выступать за «Барселону», заявив, что мечтает играть за эту команду. Тем не менее, каталонский клуб пока не может себе позволить дорогостоящий трансфер португальца, так как испытывает финансовые проблемы.

Ранее «Атлетико» оценивал 23-летнего Фелиша в сумму свыше 100 миллионов евро. Сейчас «матрасники» готовы снизить цену, но она всё равно будет недосягаемой для «Барселоны».

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Жоау Фелиш трансферы футбола - лето 2023
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