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Годин попрощался с футболом в соцсетях

31 Июля 2023 • 23:25 Комментировать
Атлетико М
...
Гранада
14.08 22:30

Знаменитый уже в прошлом уругвайский защитник Диего Годин посредством соцсетей попрощался с карьерой профессионального футболиста.

«Время пришло. Спасибо, футбол», - написал футболист в своём профиле.

Напомним, что 37-летний уругваец стал легендарной фигурой в составе мадридского «Атлетико». Он выступал за столичный испанский клуб с 2010 по 2019 годы, стал чемпионом страны. обладателем национальных Кубка и Суперкубка.

Последним клубом в карьере Година был аргентинский «Велес Сарсфилд». Также центрдеф выступал за «Вильярреал», миланский «Интер», «Кальяри» и другие клубы.
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Евро-Футбол.Ру,
Диего Годин
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