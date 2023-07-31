Годин попрощался с футболом в соцсетях

Знаменитый уже в прошлом уругвайский защитник Диего Годин посредством соцсетей попрощался с карьерой профессионального футболиста.

«Время пришло. Спасибо, футбол», - написал футболист в своём профиле.

Напомним, что 37-летний уругваец стал легендарной фигурой в составе мадридского «Атлетико». Он выступал за столичный испанский клуб с 2010 по 2019 годы, стал чемпионом страны. обладателем национальных Кубка и Суперкубка.

Последним клубом в карьере Година был аргентинский «Велес Сарсфилд». Также центрдеф выступал за «Вильярреал», миланский «Интер», «Кальяри» и другие клубы.