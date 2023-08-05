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Сауль и Фелиш покинут «Атлетико» слухи

05 Августа 2023 • 01:12 Комментировать
Атлетико М
...
Гранада
14.08 22:30

Полузащитник Сауль Ньигес и нападающий Жоау Фелиш вряд ли останутся в мадридском «Атлетико».

«Матрасники» постараются расстаться с обоими футболистами, что позволит провернуть необходимые подписания до закрытия текущего трансферного окна, докладывает журналист Педро Фульяна. Интерес к 28-летнему испанцу, по слухам, проявляли клубы из Саудовской Аравии и турецкий «Галатасарай», а 23-летний португалец связан с возможным переходом в «Барселону».

Трансферная стоимость Сауля Ньигеса, по оценке Transfermarkt, составляет 10 млн евро. Жоау Фелиш оценивается порталом в 50 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Сауль Ньигес Жоау Фелиш трансферы футбола - лето 2023
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