«Аль-Ахли» намерен назначить Диего Симеоне своим главным тренером.

Аргентинец связан с мадридским «Атлетико» трудовым соглашением, рассчитанным до завершения сезона-2023/24, и руководство «матрасников» заинтересовано в продлении договора. По данным инсайдера Николо Скиры, сорвать планы гранда Ла Лиги попробует «Аль-Ахли»: саудовский клуб предложил специалисту двухлетний контракт с зарплатой в 40 млн евро в год.

Диего Симеоне возглавляет «Атлетико» с декабря 2011 года. В прошедшем сезоне мадридцы финишировали на третьей строчке в чемпионате Испании, на 11 очков отстав от «Барселоны», при этом уступив «Реалу» всего лишь один балл.