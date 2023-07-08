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Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне получил сверхвыгодное предложение из Саудовской Аравии слухи

08 Июля 2023 • 02:21 Комментировать
Атлетико М
...
Гранада
14.08 22:30

«Аль-Ахли» намерен назначить Диего Симеоне своим главным тренером.

Аргентинец связан с мадридским «Атлетико» трудовым соглашением, рассчитанным до завершения сезона-2023/24, и руководство «матрасников» заинтересовано в продлении договора. По данным инсайдера Николо Скиры, сорвать планы гранда Ла Лиги попробует «Аль-Ахли»: саудовский клуб предложил специалисту двухлетний контракт с зарплатой в 40 млн евро в год.

Диего Симеоне возглавляет «Атлетико» с декабря 2011 года. В прошедшем сезоне мадридцы финишировали на третьей строчке в чемпионате Испании, на 11 очков отстав от «Барселоны», при этом уступив «Реалу» всего лишь один балл.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне Аль-Ахли Джидда
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АТЛЕТИКО М ГРАНАДА
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