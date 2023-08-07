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Мората продлит контракт с «Атлетико» до 2027 года

07 Августа 2023 • 17:41 Комментировать
Атлетико М
...
Гранада
14.08 22:30

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората близок к продолжению сотрудничества с испанским грандом.

По информации известного журналиста Фабрицио Романо, руководство «матрасников» предложило игроку испанской сборной новый контракт, который будет действовать до июня 2027 года. Отмечается, что недавно Мората подписал соглашение до 2026 года, которое может быть продлено ещё на один сезон. Влияние на решение Альваро остаться в «Атлетико» оказал разговор с наставником команды Диего Симеоне.

Напомним, что Мората присоединился к «индейцам» в 2019 году, проведя два года в аренде в «Ювентусе». Портал Transfermarkt оценивает стоимость 30-летнего нападающего в 20 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Альваро Мората
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АТЛЕТИКО М ГРАНАДА
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