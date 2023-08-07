Тренерский штаб «Барселоны» не уверен, что команде нужен Фелиш, но Лапорта считает иначе

Тренерский штаб каталонской «Барселоны» во главе с Хави Эрнандесом не уверен в том, что команде сейчас необходим нападающий Жоау Фелиш из мадридского «Атлетико». Тем не менее, если верить изданию Sport, президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта придерживается иного мнения.

Глава «Барселоны» дал понять тренерскому штабу, что если Фелиш будет доступен на правах аренды, решение будет принимать руководство. Сам Жоау с удовольствием перебрался бы на «Камп Ноу», о чём ранее заявил публично.

Во второй половине прошлого сезона Фелиш выступал в аренде за «Челси», за который отметился тремя голами в Премьер-лиге.