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Чемпионат Испании. Ла Лига

Тренерский штаб «Барселоны» не уверен, что команде нужен Фелиш, но Лапорта считает иначе

07 Августа 2023 • 13:02 Комментировать
Хетафе
...
Барселона
13.08 22:30

Тренерский штаб каталонской «Барселоны» во главе с Хави Эрнандесом не уверен в том, что команде сейчас необходим нападающий Жоау Фелиш из мадридского «Атлетико». Тем не менее, если верить изданию Sport, президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта придерживается иного мнения.

Глава «Барселоны» дал понять тренерскому штабу, что если Фелиш будет доступен на правах аренды, решение будет принимать руководство. Сам Жоау с удовольствием перебрался бы на «Камп Ноу», о чём ранее заявил публично.

Во второй половине прошлого сезона Фелиш выступал в аренде за «Челси», за который отметился тремя голами в Премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Жоан Лапорта Хави Эрнандес Жоау Фелиш трансферы футбола - лето 2023
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