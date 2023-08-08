«Барселона» не исключает трансфер Фелиша, но Хави не хочет видеть игрока в команде

Нападающий «Атлетико» Мадрид Жоау Фелиш всё ещеё может оказаться в «Барселоне» этим летом. Если верить изданию Mundo Deportivo, в каталонском клубе не исключают трансфер португальского форварда.

Проблема в том, что помимо финансовых трудностей в заключении сделки, главному тренеру «Барселоны» Хави Эрнандесу не нужен Фелиш. Специалист настаивает на этом в разговорах с руководством, но даже несмотря на это «сине-гранатовые» сохраняют интерес к Жоау.

Фелиш ранее публично заявил в интервью о желании выступать за «Барселону». За это команду португалец якобы мечтал играть с самого детства.