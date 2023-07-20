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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» определился с заменами Морате и Фелишу слухи

20 Июля 2023 • 00:08 Комментировать
Атлетико М
...
Гранада
14.08 22:30

Мадридский «Атлетико» присмотрел новых игроков на место уходящих Альваро Мораты и Жоау Фелиша.

Испанский нападающий ведёт переговоры с миланским «Интером», а португалец может присоединиться к «Барселоне» на правах аренды. Согласно данным Relevo, мадридский клуб уже определился с приоритетными трансферными целями на случай ухода обоих форвардов: речь о 22-летнем Лукасе Бельтране («Ривер Плейт») и 30-летнем Борхе Иглесиасе («Бетис»).

Трансферная стоимость Бельтрана, по оценке портала Transfermarkt, составляет 12 млн евро, Иглесиас оценивается экспертами в 20 млн евро. Контракты футболистов рассчитаны до конца 2025 и середины 2026 года соответственно.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Атлетико Мадрид Ривер Плейт Альваро Мората Борха Иглесиас Жоау Фелиш трансферы футбола - лето 2023 Лукас Бельтран
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АТЛЕТИКО М ГРАНАДА
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