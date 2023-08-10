Симеоне: «Я бы без раздумий сохранил Морату в «Атлетико», он должен начать забивать больше»

Рулевой мадридского «Атлетико» Диего Симеоне заявил о намерении удержать в рядах своей команды Альваро Морату.

30-летний нападающий, чей контракт с «матрасниками» истекает по окончании сезона-2023/24, был связан с переходом в миланский «Интер» и «Рому».

«Я бы без раздумий оставил Морату в «Атлетико» на этот сезон. Он способен превзойти свои прежние показатели результативности. Раньше у него было много голевых моментов, но далеко не все из них он реализовывал. Учитывая его возраст и сыгранность с товарищами по команде, теперь всё может быть иначе. Думаю, ему пора забить 18 голов», – цитирует Marca Симеоне.

В прошедшем розыгрыше Ла Лиги Альваро Мората отличился 13 раз в 36 матчах.