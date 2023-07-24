Моуринью настаивает на трансфере Мораты в «Рому»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью убеждает руководство клуба оформить подписание нападающего Альваро Мораты.

Португальский специалист, как известно, высоко оценивает способности форварда мадридского «Атлетико», которого считает приоритетной трансферной целью. По информации журналиста Николо Скиры, «особенный» продолжает настаивать на приобретении Мораты: он попросил боссов клуба без лишних раздумий удовлетворить требование «матрасников» по 30-летнему игроку.

Контракт Альваро Мораты с «Атлетико» истекает в следующем году. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость 30-летнего испанца в 20 млн евро.