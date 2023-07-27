«Атлетико» не получал предложений по Карраско, Симеоне намерен сохранить игрока

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне планирует удержать в составе команды вингера Янника Карраско.

Несколькими днями ранее в СМИ появилась информация о заинтересованности бельгийца в уходе из клуба. По обновлённым данным журналиста Рубена Урии, в настоящий момент «матрасники» не получали официальных предложений по Карраско, однако 29-летний футболист интересен различным клубам, включая представителей Саудовской Аравии. Рулевой Диего Симеоне не одобряет уход игрока, но уже изучает варианты замены на тот случай, если трансфер всё же произойдёт.

В начале лета Янник Карраско мог оказаться в «Барселоне», однако каталонский клуб не воспользоваться опцией покупки.