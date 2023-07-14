Атакующий полузащитник Даити Камада попал в сферу интересов мадридского «Атлетико».

Японец стал свободным агентом с начала июля, когда истёк его контракт с франкфуртским «Айнтрахтом». 26-летний футболист долгое время был близок к переходу в «Милан», однако сделка, похоже, окончательно зашла в тупик. По сообщениям журналиста Даниэле Лонго, теперь на Камаду нацелился «Атлетико», уже начавший работу над подписанием.

Как отмечает источник, экс-звезда Бундеслиги рассматривается «матрасниками» в качестве замены Жоау Фелишу, который с высокой вероятностью будет продан или отпущен в аренду текущим летом.