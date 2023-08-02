Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш хотел бы сменить клуб.

Португалец выглядит подавленным и недовольным во время тренировок и любых других общекомандных мероприятий, отмечает издание Marca. 23-летний форвард оторван от коллектива и почти не общается с одноклубниками, предпочитая уединяться за прослушиванием музыки. Игрок ждёт, когда прояснится его будущее.

Напомним, что Жоау Фелиш заявил о желании выступать за «Барселону», однако каталонскому клубу будет трудно позволить себе сделку. Кроме того, по слухам, рулевой Хави Эрнандес не слишком заинтересован в приходе звезды «матрасников».