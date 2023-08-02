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Фелиш почти не общается с другими игроками «Атлетико» слухи

02 Августа 2023 • 00:44 Комментировать
Атлетико М
...
Гранада
14.08 22:30

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш хотел бы сменить клуб.

Португалец выглядит подавленным и недовольным во время тренировок и любых других общекомандных мероприятий, отмечает издание Marca. 23-летний форвард оторван от коллектива и почти не общается с одноклубниками, предпочитая уединяться за прослушиванием музыки. Игрок ждёт, когда прояснится его будущее.

Напомним, что Жоау Фелиш заявил о желании выступать за «Барселону», однако каталонскому клубу будет трудно позволить себе сделку. Кроме того, по слухам, рулевой Хави Эрнандес не слишком заинтересован в приходе звезды «матрасников».

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Жоау Фелиш
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