​Бензема пропустил тренировку за три дня до «эль класико»

Карим Бензема пропустил тренировку «Реала» в четверг. Об этом на своей страничке в «Твиттере» сообщает журналист Onda Madrid Карлос Родригес. По его данным, Бензема имеет ушиб стопы. Впрочем, проблема не помешает французу сыграть в «эль класико» против «Барселоны» в воскресенье.

Также Родригес написал, что Эден Азар и Дани Карвахаль будут готовы к матчу против «Барселоны».

Битва между «Барселоной» и «Реалом» стартует на стадионе «Камп Ноу» 24 октября в 17:15 по московскому времени. На текущий момент каталонцы располагаются на седьмой позиции в таблице Ла Лиги, а мадридцы – на второй.