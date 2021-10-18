Форвард «Реала» Лука Йович может уже зимой оказаться в первенстве Италии.

Футболист атаки «сливочных» пополнил число интересных чемпионам Серии А футболистов. О намерениях «Интера» усилиться 23-летним сербом проинформировал источник Calciomercato.

Не секрет, что у Луки Йовича наблюдается серьёзный дефицит игрового времени в Мадриде. Из-за слабой игры Карло Анчелотти редко выпускает балканца на поле. Форвард надеется обрести свою былую форму, но для этого ему необходимо сменить место работы.

Ранее сообщалось о готовности «Арсенала» арендовать Луку Йовича в январе. Однако теперь у «канониров» появился сильный конкурент из Серии А.