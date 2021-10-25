Ложная тревога: Куртуа избежал повреждения

Видимо, украинцу Андрею Лунину придётся ещё подождать своего шанса провести дебютный матч в текущем сезоне.

Вчера во время «эль класико» основной голкипер «Реал» Тибо Куртуа неудачно выбил мяч, после чего ему потребовалась помощь медиков. После игры некоторые СМИ распространили информацию о вероятной травме бельгийца.

Но как стало известно изданию AS, вратарю «сливочных» всё же удалось избежать повреждения, он готов приступить к тренировкам.

Не так повезло полузащитнику Феде Вальверде. Углублённое медобследование показало, что у уругвайца растяжение связок колена, а также футболист получил ушиб грудной клетки. Для полного восстановления хавбеку может потребоваться вплоть до десяти дней.