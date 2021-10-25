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Чемпионат Испании. Ла Лига

Ложная тревога: Куртуа избежал повреждения

25 Октября 2021 • 21:45 Комментировать
Барселона
1:2
Реал Мадрид
окончен

Видимо, украинцу Андрею Лунину придётся ещё подождать своего шанса провести дебютный матч в текущем сезоне.

Вчера во время «эль класико» основной голкипер «Реал» Тибо Куртуа неудачно выбил мяч, после чего ему потребовалась помощь медиков. После игры некоторые СМИ распространили информацию о вероятной травме бельгийца.

Но как стало известно изданию AS, вратарю «сливочных» всё же удалось избежать повреждения, он готов приступить к тренировкам.

Не так повезло полузащитнику Феде Вальверде. Углублённое медобследование показало, что у уругвайца растяжение связок колена, а также футболист получил ушиб грудной клетки. Для полного восстановления хавбеку может потребоваться вплоть до десяти дней.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тибо Куртуа Федерико Вальверде
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