Бензема хочет повторить успех своих кумиров - Роналдо и Зидана

Французский нападающий «Реала» Карим Бензема поделился мнением касаемо своих перспектив выиграть «Золотой мяч», как это раньше сделали Роналдо и Зидан.

«Я об этом мечтаю с самого детства. Будучи ребёнком, я представлял, как бы здорово было выиграть эту награду.

Моим кумирам, Роналдо и Зидану, удалось взять этот приз. Это то, о чём я думаю иногда. Сейчас я не так уж далёк от победы», - передаёт слова Карима Бензема Canal+.

Ранее главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти заявил, что Карим Бензема заслуживает стать обладателем «Золотого мяча».

У 33-летнего бомбардира в текущем сезоне 11 мячей и 8 голевых передач в 11 проведенных матчах на клубном уровне.