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Чемпионат Испании. Ла Лига

Дани Алвес верит в победу «Барселоны» в «эль классико»

21 Октября 2021 • 23:21 Комментировать
Барселона
...
Реал Мадрид
2.70 3.70 2.45
24.10 17:15

Знаменитый экс-футболист «Барселоны» Дани Алвес поделился ожиданиями от встречи своего бывшего клуба с «Реалом» в первом в сезоне «классико».

«Перед очной встречей этих двух команд всегда завышенные ожидания. В течение всей недели дух игры витает в воздухе. Мне пришлось много всего пережить в матчах против этого соперника. Надеюсь, эмоции в воскресенье будут исключительно положительными.

«Барса» - это «Барса». Верю, что игроки подарят своим болельщикам большую победу. Нам непозволительно терять надежду», - отметил Дани Алвес в интервью клубному телеканалу «сине-гранатовых».

Напомним, что ранее в СМИ сообщалось о возможности камбэка 38-летнего бразильца на «Камп Ноу».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Дани Алвес
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