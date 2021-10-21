Дани Алвес верит в победу «Барселоны» в «эль классико»

Знаменитый экс-футболист «Барселоны» Дани Алвес поделился ожиданиями от встречи своего бывшего клуба с «Реалом» в первом в сезоне «классико».

«Перед очной встречей этих двух команд всегда завышенные ожидания. В течение всей недели дух игры витает в воздухе. Мне пришлось много всего пережить в матчах против этого соперника. Надеюсь, эмоции в воскресенье будут исключительно положительными.

«Барса» - это «Барса». Верю, что игроки подарят своим болельщикам большую победу. Нам непозволительно терять надежду», - отметил Дани Алвес в интервью клубному телеканалу «сине-гранатовых».

Напомним, что ранее в СМИ сообщалось о возможности камбэка 38-летнего бразильца на «Камп Ноу».