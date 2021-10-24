​«Реал» озвучил состав на игру с «Барселоной»

Внимание всей футбольной Испании в ближайшие часы будет сосредоточено на стадионе «Камп Ноу». Здесь в календарном матче Ла Лиги отношения будут выяснять «Барселона» и «Реал». Тренер мадридской команды Карло Анчелотти решил выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Куртуа, Милитао, Алаба, Кроос, Бензема, Модрич, Каземиро, Лукас Васкес, Винисиус, Родриго, Менди.

«Эль класико» на «Камп Ноу» начнётся в момент, когда стрелки часов в Москве будут показывать 17:15. Следить за развитием событий во всех красках можно будет на портале LiveResult, где пройдёт трансляция в текстовом формате.