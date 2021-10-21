По всей видимости, летнее трансферное окно 2022 года выдастся для «Ньюкасла» и его новых владельцев невероятно продуктивным. Клуб уже составил шорт-лист возможных приобретений, в котором числится и вингер «Барселоны» Усман Дембеле.

Дело в том, что срок действия контракта француза с каталонцами истекает уже в июле, а стороны пока не намерены вступать в переговоры по пролонгации. По информации британского издания The Mirror, «Ньюкасл» намерен воспользоваться этой ситуацией и пригласить Дембеле в клуб на правах свободного агента.

Согласно источнику, зарплата 24-летнего игрока в Англии может составить 15 миллионов евро в год. К слову, в свое время «Барселона» заплатила за трансфер перспективного на тот момент Дембеле около 140 миллионов евро.