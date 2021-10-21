Фати: «В «классико» нет фаворита»

Несмотря на турнирное положение «Барселоны» и «Реала» перед первой очной встречей клубов в этом сезоне, Ансу Фати отказался называть мадридцев фаворитами.

«Игры с «Реалом» - это всегда мотивация, поскольку мадридцы – отличный соперник. Важно быть готовыми к большим играм. Команда пожертвует всеми силами. Мне не следует терять самообладание. Верю в свою команду, мы должны прибавлять.

В «классико» нет фаворита. Наша мотивация заключается в том, чтобы порадовать своих поклонников. Важно, чтобы на трибунах «Камп Ноу» были зрители», - приводит слова Фати AS.

Напомним, что «Барса» по состоянию на 8 сыгранных матчей занимает седьмое место в таблице, а «Реал» - второе.