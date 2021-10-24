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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бускетс – о поражении в «эль класико»: Растём, как команда

24 Октября 2021 • 22:01 Комментировать
Барселона
1:2
Реал Мадрид
окончен

Испанское «эль класико» уже настолько потеряло свою искру, что проигравшая сторона не видит в победе заклятого врага ничего трагичного. Ранее подобную мысль высказал наставник «Барселоны» Рональд Куман, а позже поражение каталонцев прокомментировал и полузащитник Серхио Бускетс.

Испанец считает, что подобные поединки помогают команде расти, что необходимо в условиях процесса перестройки. «Три очка от нас ускользнули, но впереди еще целый сезон. Посмотрим, как все будет развиваться, тем более, наши игроки начинают возвращаться из лазарета», - сказал Бускетс в разговоре с журналистами Marca.

Примечательно, что после неудачи в игре с главным конкурентом, «Барселона» вылетела из зоны еврокубков в турнирной таблице Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхио Бускетс
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