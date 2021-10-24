Бускетс – о поражении в «эль класико»: Растём, как команда

Испанское «эль класико» уже настолько потеряло свою искру, что проигравшая сторона не видит в победе заклятого врага ничего трагичного. Ранее подобную мысль высказал наставник «Барселоны» Рональд Куман, а позже поражение каталонцев прокомментировал и полузащитник Серхио Бускетс.

Испанец считает, что подобные поединки помогают команде расти, что необходимо в условиях процесса перестройки. «Три очка от нас ускользнули, но впереди еще целый сезон. Посмотрим, как все будет развиваться, тем более, наши игроки начинают возвращаться из лазарета», - сказал Бускетс в разговоре с журналистами Marca.

Примечательно, что после неудачи в игре с главным конкурентом, «Барселона» вылетела из зоны еврокубков в турнирной таблице Ла Лиги.