​На «эль класико» назначен арбитр – при нём «Барселона» чаще обыгрывала «Реал»

На официальном сайте Королевской испанской федерации футбола была размещена информация о судейских назначениях на матчи ближайшего тура. Главный поединок девятого тура Примеры между «Барселоной» и «Реалом» обслужит бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом.

Ранее Хосе Санчес Мартинес четыре раза работал на «эль класико». В первом из таких матчей победил «Реал» (2:0 в ответном матче за Суперкубок). В остальных трёх сильнее оказывалась «Барселона» (3:0 и 5:1 в Примере в 3:0 в национальном кубке).

Матч между «Барселоной» и «Реалом» пройдёт на «Камп Ноу» в воскресенье, 24 октября. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по московскому времени.