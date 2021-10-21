Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 464 Комментарии
Чемпионат Испании. Ла Лига

​На «эль класико» назначен арбитр – при нём «Барселона» чаще обыгрывала «Реал»

21 Октября 2021 • 14:57 Комментировать
Барселона
...
Реал Мадрид
2.80 3.60 2.40
24.10 17:15

На официальном сайте Королевской испанской федерации футбола была размещена информация о судейских назначениях на матчи ближайшего тура. Главный поединок девятого тура Примеры между «Барселоной» и «Реалом» обслужит бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом.

Ранее Хосе Санчес Мартинес четыре раза работал на «эль класико». В первом из таких матчей победил «Реал» (2:0 в ответном матче за Суперкубок). В остальных трёх сильнее оказывалась «Барселона» (3:0 и 5:1 в Примере в 3:0 в национальном кубке).

Матч между «Барселоной» и «Реалом» пройдёт на «Камп Ноу» в воскресенье, 24 октября. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Хосе Санчес Мартинес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Октября
15:52 · Англия. Премьер-лига
«Реал» намерен вернуть Регилона из «Тоттенхэма» слухи
15:22 · Испания. Ла Лига
Лапорта и Куман верят в победу над «Реалом»
15:05 · Испания. Ла Лига
Адвокат Бензема – о суде над игроком: «Вальбуэна просто завидует, что Карим на вершине футбола»
14:57 · Испания. Ла Лига
​На «эль класико» назначен арбитр – при нём «Барселона» чаще обыгрывала «Реал»
14:42 · Испания. Ла Лига
​Суд вынесет приговор по делу Бензема в пятницу
20 Октября
00:31 · Испания. Ла Лига
Бензема сравнялся с Сантильяной по голам за «Реал» и делит с ним 4-е место в истории клуба
19 Октября
21:52 · Испания. Ла Лига
Пике заявил, что «Реал» украл у «Барселоны» Винисиуса
20:34 · Испания. Ла Лига
Бензема грозит тюремный срок
09:23 · Испания. Ла Лига
Анчелотти рассказал, сыграет ли Азар с «Барселоной»
08:35 · Испания. Ла Лига
Бартомеу назвал трансферы «Барселоны», которые не оправдали надежд 1
18 Октября
23:53 · Испания. Ла Лига
«Эспаньол» спокойно одолел «Кадис»
23:38 · Англия. Премьер-лига
Скидки не будет: «Сити» назвал «Барселоне» цену на Стерлинга 5 слухи
23:09 · Испания. Ла Лига
Бартомеу признался, что «Барселона» в своё время сделала выбор в пользу трансфера Дембеле, а не Мбаппе 2
22:44 · Испания. Ла Лига
Хоакин в возрасте 40 лет стал самым возрастным игроком, отметившимся ассистом в Ла Лиге
22:00 · Испания. Ла Лига
Иньеста заявил, что нынешний состав «Барселоны» способен выиграть Ла Лигу
Все новости
Рекомендуем