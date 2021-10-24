Куман считает, что «Барселона» на данный момент ничем не уступает «Реалу»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман не видит ничего страшного в том, что его команда уступила мадридскому «Реалу» в сегодняшнем «эль класико». По его словам, такой исход поединка вполне закономерен.

Однако, голландец не согласен, что «сине-гранатовых» нельзя считать конкурентом для «Реала». «Мы показали, что не хуже соперника. При удачном стечении обстоятельств могли повести в счете и победить. Все решил один эпизод с первым пропущенным голом. Но, у нас нет времени опускать головы и думать об этом поражении», - заявил Куман на послематчевой пресс-конференции.

Уточним, что уступив «сливочным», каталонцы отпустили оппонента в отрыв на целых пять очков в турнирной таблице Ла Лиги, разместившись на девятом месте.