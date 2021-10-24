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Чемпионат Испании. Ла Лига

Куман считает, что «Барселона» на данный момент ничем не уступает «Реалу»

24 Октября 2021 • 20:41 Комментировать (3)
Барселона
1:2
Реал Мадрид
окончен

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман не видит ничего страшного в том, что его команда уступила мадридскому «Реалу» в сегодняшнем «эль класико». По его словам, такой исход поединка вполне закономерен.

Однако, голландец не согласен, что «сине-гранатовых» нельзя считать конкурентом для «Реала». «Мы показали, что не хуже соперника. При удачном стечении обстоятельств могли повести в счете и победить. Все решил один эпизод с первым пропущенным голом. Но, у нас нет времени опускать головы и думать об этом поражении», - заявил Куман на послематчевой пресс-конференции.

Уточним, что уступив «сливочным», каталонцы отпустили оппонента в отрыв на целых пять очков в турнирной таблице Ла Лиги, разместившись на девятом месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Рональд Куман
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Артур Измаилов
24 Октября 2021 в 21:40
физрука еще не уволили?
Alex1972
24 Октября 2021 в 21:23
Многое решают деньги... Сейчас салфетка со слезами Месси стоит дороже, чем вся Барса... Хе...
ARTUR
24 Октября 2021 в 20:54
Уступает , в монолитности состава , а у Барсы постоянная ротация . По разным причинам , и состав Реала ,опытней )) ну в этом классико так точно .
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