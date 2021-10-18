Бартомеу признался, что «Барселона» в своё время сделала выбор в пользу трансфера Дембеле, а не Мбаппе

Бывший президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу, которого связывают с нынешними проблемами каталонского клуба, начал раскрывать некоторые детали ведения дел прошлого руководства.

По его словам, испанский гранд в свое время мог пригласить к себе Килиана Мбаппе, выступавшего за «Монако». В эфире TV3 Бартомеу признался, что совет директоров тогда выбирал между форвардом французской команды и вингером дортмундской «Боруссии» Усманом Дембеле.

В конечном итоге, боссы «сине-гранатовых» решили прислушаться к мнению тренеров, которые сделали выбор в пользу Дембеле. Примечательно, что Мбаппе присоединился к «ПСЖ» в это же летнее трансферное окно.