Агуэро назвал ключ к победе в «эль класико»

Центрфорвард каталонской «Барселоны» Серхио Агуэро поделился ожиданиями от встречи с мадридским «Реалом» в рамках испанской Ла Лиги.

«Это особенный поединок, ради таких матчей я переходил в «Барселону». Подобные противостояния навсегда остаются в памяти. Главный ключ к победе – это реализация голевых моментов. Успех в этом поединке очень важен для нас, ведь кроме набранных баллов, мы принесем радость своим поклонникам», - передает слова аргентинского нападающего Sport.es.

Встреча состоится на стадионе «Камп Ноу» 24 октября. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по московскому времени.