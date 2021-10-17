По всей видимости, мадридскому «Реалу» предстоит активно поработать во время предстоящего зимнего трансферного окна. Мадридцы намерены избавиться от ряда игроков и уже начинают искать потенциальные варианты заключения сделок.

Британское издание The Mirror со ссылкой на испанские СМИ сообщает, что «сливочные» могут согласиться на взаимную помощь «Арсеналу», а именно на полгода поменяться футболистами. Речь идет о Гарете Бэйле и Александре Ляказетте, которые не получают игровой практики и хотят покинуть свои нынешние клубы.

Согласно источнику, такой обмен станет возможным в том случае, если мадридцам и лондонцам не удастся найти на Бэйла и Ляказетта полноценных покупателей.