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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Реал» может обменять Бэйла на форварда «Арсенала» слухи

17 Октября 2021 • 18:17 Комментировать
Арсенал
...
Астон Вилла
22.10 22:00

По всей видимости, мадридскому «Реалу» предстоит активно поработать во время предстоящего зимнего трансферного окна. Мадридцы намерены избавиться от ряда игроков и уже начинают искать потенциальные варианты заключения сделок.

Британское издание The Mirror со ссылкой на испанские СМИ сообщает, что «сливочные» могут согласиться на взаимную помощь «Арсеналу», а именно на полгода поменяться футболистами. Речь идет о Гарете Бэйле и Александре Ляказетте, которые не получают игровой практики и хотят покинуть свои нынешние клубы.

Согласно источнику, такой обмен станет возможным в том случае, если мадридцам и лондонцам не удастся найти на Бэйла и Ляказетта полноценных покупателей.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Арсенал Лондон Гарет Бэйл Александр Ляказетт
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