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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» хочет урезать зарплату Коутиньо и Юмтити

23 Октября 2021 • 10:42 Комментировать (8)
Барселона
...
Реал Мадрид
2.70 3.60 2.50
24.10 17:15

Руководство каталонской «Барселоны» собирается провести переговоры с полузащитником Филиппе Коутиньо и защитником Самуэлем Юмтити относительно их контрактов. Как сообщается в твиттер-аккаунте Barcacentre, «сине-гранатовые» хотят договориться с игроками относительно понижения заработной платы.

Каталонцы хотят расстаться с вышеназванными футболистами, а потому не намерены платить им полный оклад.

После восьми туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 15 баллов и располагается на седьмой позиции. Следующий матч «сине-гранатовые» проведут против мадридского «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Филиппе Коутиньо Самуэль Юмтити
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Комментарии (8)
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Рейтинг комментариев
Марченко Максим
23 Октября 2021 в 11:00
Ну прям по живому режите Барсу )) .Там как минимум пол состава надо урезать в прямом смысле этого слова))
ARTUR
23 Октября 2021 в 10:48
Урезать ??? Их отдавать нужно в любой клуб ,и уже давно , к ним же пристегнуть Дембеле ,который по слухам даже не отвечает на звонки и отдать этих гомодрилов оптом ,команда заодно хоть чуть чуть побелеет
Марченко Максим
23 Октября 2021 в 11:02
Что Коутиньо ,что Дембеле , все эти игроки до прихода в Барсу ,играли на очень даже приличном уровне ,один в Дортмунде ,другой в Ливере .Тут параллель можно провести с Азаром ,всё тож самое получилось.
ARTUR
23 Октября 2021 в 11:07
Играли...в том то вся и суть ,что они там как то играли ,Коут ограниченный игрок ,Дембеле когда играет то кажется что он вообще впервые на поле ,и его игра это вопреки ,я когда смотрю его голы то кроме шока от несуразности ничего не вижу . А уровень и класс игрока это умение играть в любом клубе,например Суарес ,а Дембеле это фиг поймёшь , Коут если бы что то стоил из себя Бавария бы от него не отказалась
Марченко Максим
23 Октября 2021 в 11:12
Это из тех звёздочек ,которые быстро зажигаются и быстро тухнут ,вот и у них такая судьба ,не долго музыка играла ).
ARTUR
23 Октября 2021 в 11:16
Возможно что и такой вариант, но я думаю что они просто при тех тренерах которые у них потом были просто не развивались ,про обезьяну Дембеле и говорить то не хочется ,это вообще не человек )) Показывали по телеку как он ухайдохал дом который снимал в Дортмунде )) во жуть ..
Марченко Максим
23 Октября 2021 в 11:21
))) Ну здесь уже не его профессиональные достоинства или недостатки мы рассматриваем ,а его беспорядочную жизнь .)) Вспомни Гаскойна ,как он бухал по чёрному ,но и игру на поле показывал )) ,можно вести аморальный образ жизни ,но при этом оставаться проф. игроком ,что не даёт тебе кард бланж ,что это есть хорошо)
ARTUR
23 Октября 2021 в 11:42
Я не говорил про аморалку , я говорил что он не чел )) кутят почти все футболисты ,как и все спортсмены )) но это не значит что они живут как павианы )) или бабуины ,а этот именно такой .Роналдиньо вон тоже давал стране угля )) но что творил на поле ,а госкойна я не любил ,он быдловатый ,причем везде как на поле так и вне его.
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