«Барселона» хочет урезать зарплату Коутиньо и Юмтити

Руководство каталонской «Барселоны» собирается провести переговоры с полузащитником Филиппе Коутиньо и защитником Самуэлем Юмтити относительно их контрактов. Как сообщается в твиттер-аккаунте Barcacentre, «сине-гранатовые» хотят договориться с игроками относительно понижения заработной платы.

Каталонцы хотят расстаться с вышеназванными футболистами, а потому не намерены платить им полный оклад.

После восьми туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 15 баллов и располагается на седьмой позиции. Следующий матч «сине-гранатовые» проведут против мадридского «Реала».