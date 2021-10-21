Анчелотти заявил, что Бензема заслужил получить «Золотой мяч»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался касательно шансов его подопечного Карима Бензема завоевать «Золотой мяч» по итогам 2021 года.

Итальянский специалист уверен, что форвард по праву считается одним из главных претендентов на победу в номинации. «Бензема – это настоящий лидер со всеми нужными команде качествами. Он подает пример другим, доказывая все делом, а не словами. Думаю, что он заслужил признание своей игрой в последние несколько сезонов», - приводит слова наставника издание AS.

Добавим, что согласно котировкам букмекеров, француз пока идет в тройке фаворитов в борьбе за самую престижную индивидуальную награду мира.