Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 464 Комментарии
Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорта и Куман верят в победу над «Реалом»

21 Октября 2021 • 15:22 Комментировать
Барселона
...
Реал Мадрид
2.80 3.60 2.40
24.10 17:15

Уже на этих выходных два заклятых врага «Барселона» и «Реал», которые на данный момент являются партнерами по проекту Суперлиги, проведут первое «эль класико» в текущем сезоне. Несмотря на игровые проблемы каталонцев, представители клуба намерены добыть положительный результат.

Наставник команды Рональд Куман заявил, что их подопечным по силам огорчить мадридцев. «Почему бы и нет? Мы можем это сделать», - сказал голландец в интервью Marca.

Также оптимистично настроен и президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта, который призвал болельщиков прийти на стадион. «Верю, что мы сможем завоевать три очка в данном противостоянии», - признался чиновник.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Жоан Лапорта Рональд Куман
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Октября
15:52 · Англия. Премьер-лига
«Реал» намерен вернуть Регилона из «Тоттенхэма» слухи
15:22 · Испания. Ла Лига
Лапорта и Куман верят в победу над «Реалом»
15:05 · Испания. Ла Лига
Адвокат Бензема – о суде над игроком: «Вальбуэна просто завидует, что Карим на вершине футбола»
14:57 · Испания. Ла Лига
​На «эль класико» назначен арбитр – при нём «Барселона» чаще обыгрывала «Реал»
14:42 · Испания. Ла Лига
​Суд вынесет приговор по делу Бензема в пятницу
20 Октября
00:31 · Испания. Ла Лига
Бензема сравнялся с Сантильяной по голам за «Реал» и делит с ним 4-е место в истории клуба
19 Октября
21:52 · Испания. Ла Лига
Пике заявил, что «Реал» украл у «Барселоны» Винисиуса
20:34 · Испания. Ла Лига
Бензема грозит тюремный срок
09:23 · Испания. Ла Лига
Анчелотти рассказал, сыграет ли Азар с «Барселоной»
08:35 · Испания. Ла Лига
Бартомеу назвал трансферы «Барселоны», которые не оправдали надежд 1
18 Октября
23:53 · Испания. Ла Лига
«Эспаньол» спокойно одолел «Кадис»
23:38 · Англия. Премьер-лига
Скидки не будет: «Сити» назвал «Барселоне» цену на Стерлинга 5 слухи
23:09 · Испания. Ла Лига
Бартомеу признался, что «Барселона» в своё время сделала выбор в пользу трансфера Дембеле, а не Мбаппе 2
22:44 · Испания. Ла Лига
Хоакин в возрасте 40 лет стал самым возрастным игроком, отметившимся ассистом в Ла Лиге
22:00 · Испания. Ла Лига
Иньеста заявил, что нынешний состав «Барселоны» способен выиграть Ла Лигу
Все новости
Рекомендуем