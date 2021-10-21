Лапорта и Куман верят в победу над «Реалом»

Уже на этих выходных два заклятых врага «Барселона» и «Реал», которые на данный момент являются партнерами по проекту Суперлиги, проведут первое «эль класико» в текущем сезоне. Несмотря на игровые проблемы каталонцев, представители клуба намерены добыть положительный результат.

Наставник команды Рональд Куман заявил, что их подопечным по силам огорчить мадридцев. «Почему бы и нет? Мы можем это сделать», - сказал голландец в интервью Marca.

Также оптимистично настроен и президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта, который призвал болельщиков прийти на стадион. «Верю, что мы сможем завоевать три очка в данном противостоянии», - признался чиновник.