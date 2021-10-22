Крайний оборонец «Челси» Рис Джеймс является одной из трансферных целей мадридского «Реала».

По данным издания El Nacional, «сливочные» работают над укреплением позиции правого крайнего оборонца. Из-за частых проблем со здоровьем у Дани Карвахаля, номинально основного игрока данного амплуа, Карло Анчелотти неоднократно приходилось использовать по ходу сезона справа в защите Лукаса Васкеса.

Сообщается, что «Реал» попытается воспользоваться хорошо налаженными отношениями с «аристократами», чтобы заполучить в свои ряды 21-летнего игрока сборной Англии.

Рис Джеймс в текущем сезоне провёл 8 игр за «синих» и отличился в них голом и тремя ассистами.