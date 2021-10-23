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Чемпионат Германии. Бундеслига

Переход Ольмо в «Барселону» находится под угрозой срыва – у клуба нет денег слухи

23 Октября 2021 • 14:17 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Гройтер Фюрт
Через 0 ч. 38 мин.

Несмотря на различные слухи касательно трансфера полузащитника «РБ Лейпцига» и сборной Испании Дани Ольмо в «Барселону», переход может не состояться из-за финансовых трудностей каталонцев.

По информации местного издания Mundo Deportivo, немецкий клуб запросил у «сине-гранатовых» 60 миллионов евро за игрока. Также «Барселона» получил отказ на арендное предложение, но президент Жоан Лапорта еще попытается обговорить этот вопрос с боссами «РБ Лейпцига».

Таким образом, план по возвращению своего воспитанника находится под угрозой срыва. Примечательно, что к 23-летнему Ольмо в последнее время начали проявлять интерес «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона РБ Лейпциг Дани Ольмо
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