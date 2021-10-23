«Бавария» разгромила очередного соперника, «Боруссия» и «РБ Лейпциг» также победили

«Бавария» продолжает феерить в текущем сезона. Команда Юлиана Нагельсманна сегодня разгромила «Хоффенхайм» со счётом 4:0. Голы на счету Сержа Гнабри, Роберта Левандовски, Эрика Чупо-Мотинга и Кингсли Комана.

«Боруссия» из Дортмунда продолжает преследовать лидера после победы над «Арминией» (3:1). Также отметим успех «РБ Лейпцига» в матче с «Гройтер Фюртом» (4:1).



