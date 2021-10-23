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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» разгромила очередного соперника, «Боруссия» и «РБ Лейпциг» также победили

23 Октября 2021 • 18:32 Комментировать
Бавария
4:0
Хоффенхайм
окончен

«Бавария» продолжает феерить в текущем сезона. Команда Юлиана Нагельсманна сегодня разгромила «Хоффенхайм» со счётом 4:0. Голы на счету Сержа Гнабри, Роберта Левандовски, Эрика Чупо-Мотинга и Кингсли Комана.

«Боруссия» из Дортмунда продолжает преследовать лидера после победы над «Арминией» (3:1). Также отметим успех «РБ Лейпцига» в матче с «Гройтер Фюртом» (4:1).

Протокол игры  
Бавария 4:0 Хоффенхайм
(1:0) Гнабри Серж 16'    
(2:0) Левандовски Роберт 30'    
(3:0) Чупо-Мотинг Эрик 82'    
(4:0) Коман Кингсли 87'    
Нойер Мануэль Павар Бенжамен Юпамекано Део Эрнандес Люка   46' (Зюле Никлас (   46') Ричардс Омар Киммих Йозуа Забитцер Марсель   76' (Сане Лерой (   76') Гнабри Серж   76' (Толиссо Корентен (   76') Мюллер Томас   65' (Чупо-Мотинг Эрик (   65') Мусиала Джамал   70' (Коман Кингсли (   70') Левандовски Роберт
Запасные: Ньянзу Танги Фрюхтль Кристиан Сарр Буна Станишич Йосип
Бауманн Оливер Пош Штефан Гриллич Флориан   90' Ричардс Крис Акпогума Кевин   26' (Рюттер Жоржиньо (   26') Самассеку Диади   10'   57' (Сков Роберт (   57') Гайгер Деннис   83' (Штиллер Анджело (   83') Раум Давид   74' Бебу Ила   82' (Адамян Саркис (   82') Крамарич Андрей Ларсен Якоб-Бруун   57' (Руди Себастьян (   57'   60')
Запасные: Фогт Кевин Гачинович Мийат Пентке Филипп Даббур Мунас
23 октября. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).
Протокол игры  
Арминия 1:3 Боруссия Д
    31' Джан Эмре (0:1)
    45' Хуммельс Матс (0:2)
    72' Беллингхем Джуд (0:3)
(1:3) Клос Фабиан 87'    
Ортега Штефан Бруннер Седрик   46' (Клос Фабиан (   46') Пипер Амос Нильссон Йоаким Шёпф Алессандро Притль Мануэль Кунце Фабиан   83' Лаурсен Якоб-Баррет   74' (Циборра Леннарт (   74') Фернандес Эдимилсон   64' (Виммер Патрик (   64') Хак Робин   74' (Крюгер Флориан (   74') Серра Янни   46' (Рамос Гильерме (   46')
Запасные: Окугава Масая Шульц Арне Ласм Бриан Андраде Андреас
Кобель Грегор   46' (Хитц Mapвин (   46') Понграчич Марин Аканджи Мануэль Хуммельс Матс   88' (Малони Леннард (   88') Вольф Мариус Джан Эмре   76' (Рейньер Жезус (   76') Беллингхем Джуд Азар Торган Брандт Юлиан   76' (Витсель Аксель (   76') Ройс Марко Мален Дониэлл   66' (Тиггес Штеффен (   66')
Запасные: Пасслак Феликс Кнауфф Ансгар Пападопулос Антониос
23 октября. Стадион "Шюко-Арена" (Билефельд).
Протокол игры  
РБ Лейпциг 4:1 Гройтер Фюрт
    45' Хргота Бранимир (0:1)
(1:1) Поульсен Юссуф 47'    
(2:1) Форсберг Эмиль 53'    
(3:1) Собослаи Доминик 65'    
(4:1) Новоа Уго 88'    
Гулачи Петер Мукиэле Норди Орбан Вилли Гвардиол Йошко Хенрихс Бенджамин   46' (Симакан Мохамед (   46') Хайдара Амаду Кампль Кевин   36'   46' (Поульсен Юссуф (   46') Анхелиньо Хосе   15' Нкунку Кристофер   85' (Новоа Уго (   85') Форсберг Эмиль   64' (Собослаи Доминик (   64') Андре Силва   64' (Адамс Тайлер (   64')
Запасные: Мартинес Хосеп Чаунер Филипп Вос Йоша Мориба Илайкс
Функ Мариус Майерхёфер Марко Бауэр Максимилиан Виргевер Ник Виллемс Джетро   72' (Иттер Джанлука (   72') Гризбек Себастьян Кристиансен Макс Левелинг Джейми Дуджак Джереми   83' (Барри Абдурахман (   83') Хргота Бранимир   72' (Тильман Тимоти (   72') Иттен Седрик   82' (Абиама Диксон (   82')
Запасные: Бурхерт Саша Грин Джулиан Зойферт Нильс Аста Симон Сарпей Ханс
23 октября. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).


 

Протокол игры  
Вольфсбург 0:2 Фрайбург
    28' Линхарт Филипп (0:1)
    68' Хёлер Лукас (0:2)
Кастельс Коэн Мбабу Кевин   71' Лакруа Максанс Брукс Джон   89' (Борнаув Себастьян (   89') Отавио Пауло   56' (Филипп Максимилиан (   56') Гилавоги Жошуа   27'   56' (Лукебакио Доди (   56') Вранкс Астер Баку Ридле Арнольд Максимилиан Штеффен Ренато   8'   80' (Нмеча Феликс (   80') Нмеча Лукас
Запасные: Ланг Яннис Гинчек Даниэль Перван Павао Герардт Янник Ван де Вен Микки
Флеккен Марк Гульде Мануэль   69' (Шаде Кевин (   69') Линхарт Филипп Шлоттербек Нико Кюблер Лукас   87' (Хаберер Яник (   87') Эггештайн Максимилиан Хёфлер Николас Гюнтер Кристиан Чон У-Ён   78' (Демирович Эрмедин (   78') Хёлер Лукас   79' (Петерсен Нильс (   79') Грифо Винченцо   88' (Сильдиллия Килианн (   88')
Запасные: Хайнц Доминик Шлоттербек Кевен Вайсхаупт Ноа Уфофф Бенджамин
23 октября. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).

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Бавария Боруссия Дортмунд РБ Лейпциг
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окончен Бавария 4:0 Хоффенхайм
окончен РБ Лейпциг 4:1 Гройтер Фюрт
окончен Вольфсбург 0:2 Фрайбург
окончен Арминия 1:3 Боруссия Д
23.10  19:30 Герта ... Боруссия М 2.9 3.65 2.36
24.10  16:30 Кёльн ... Байер Л 3.85 3.9 1.91
24.10  18:30 Штуттгарт ... Унион Берлин 2.37 3.55 2.95
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Сегодня, 23 Октября
18:32 · Германия. Бундеслига
«Бавария» разгромила очередного соперника, «Боруссия» и «РБ Лейпциг» также победили
16:10 · Германия. Бундеслига
«Бавария» - «Хоффенхайм» - 4:0 (завершён)
16:10 · Германия. Бундеслига
«Арминия» - «Боруссия» Дортмунд - 1:3 (завершён)
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