«Бавария» разгромила очередного соперника, «Боруссия» и «РБ Лейпциг» также победили

«Бавария» продолжает феерить в текущем сезона. Команда Юлиана Нагельсманна сегодня разгромила «Хоффенхайм» со счётом 4:0. Голы на счету Сержа Гнабри, Роберта Левандовски, Эрика Чупо-Мотинга и Кингсли Комана.
«Боруссия» из Дортмунда продолжает преследовать лидера после победы над «Арминией» (3:1). Также отметим успех «РБ Лейпцига» в матче с «Гройтер Фюртом» (4:1).
Протокол игры
|Бавария
|4:0
|Хоффенхайм
|(1:0) Гнабри Серж 16'
|(2:0) Левандовски Роберт 30'
|(3:0) Чупо-Мотинг Эрик 82'
|(4:0) Коман Кингсли 87'
Нойер Мануэль • Павар Бенжамен • Юпамекано Део • Эрнандес Люка 46' ( Зюле Никлас ( 46') • Ричардс Омар • Киммих Йозуа • Забитцер Марсель 76' ( Сане Лерой ( 76') • Гнабри Серж 76' ( Толиссо Корентен ( 76') • Мюллер Томас 65' ( Чупо-Мотинг Эрик ( 65') • Мусиала Джамал 70' ( Коман Кингсли ( 70') • Левандовски Роберт
Запасные: Ньянзу Танги • Фрюхтль Кристиан • Сарр Буна • Станишич Йосип
Бауманн Оливер • Пош Штефан • Гриллич Флориан • 90'Ричардс Крис • Акпогума Кевин 26' ( Рюттер Жоржиньо ( 26') • Самассеку Диади 10' 57' ( Сков Роберт ( 57') • Гайгер Деннис 83' ( Штиллер Анджело ( 83') • Раум Давид • 74'Бебу Ила 82' ( Адамян Саркис ( 82') • Крамарич Андрей • Ларсен Якоб-Бруун 57' ( Руди Себастьян ( 57' ) 60'
Запасные: Фогт Кевин • Гачинович Мийат • Пентке Филипп • Даббур Мунас
23 октября. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).
Протокол игры
|Арминия
|1:3
|Боруссия Д
|31' Джан Эмре (0:1)
|45' Хуммельс Матс (0:2)
|72' Беллингхем Джуд (0:3)
|(1:3) Клос Фабиан 87'
Ортега Штефан • Бруннер Седрик 46' ( Клос Фабиан ( 46') • Пипер Амос • Нильссон Йоаким • Шёпф Алессандро • Притль Мануэль • Кунце Фабиан • 83'Лаурсен Якоб-Баррет 74' ( Циборра Леннарт ( 74') • Фернандес Эдимилсон 64' ( Виммер Патрик ( 64') • Хак Робин 74' ( Крюгер Флориан ( 74') • Серра Янни 46' ( Рамос Гильерме ( 46')
Запасные: Окугава Масая • Шульц Арне • Ласм Бриан • Андраде Андреас
Кобель Грегор 46' ( Хитц Mapвин ( 46') • Понграчич Марин • Аканджи Мануэль • Хуммельс Матс 88' ( Малони Леннард ( 88') • Вольф Мариус • Джан Эмре 76' ( Рейньер Жезус ( 76') • Беллингхем Джуд • Азар Торган • Брандт Юлиан 76' ( Витсель Аксель ( 76') • Ройс Марко • Мален Дониэлл 66' ( Тиггес Штеффен ( 66')
Запасные: Пасслак Феликс • Кнауфф Ансгар • Пападопулос Антониос
23 октября. Стадион "Шюко-Арена" (Билефельд).
Протокол игры
|45' Хргота Бранимир (0:1)
|(1:1) Поульсен Юссуф 47'
|(2:1) Форсберг Эмиль 53'
|(3:1) Собослаи Доминик 65'
|(4:1) Новоа Уго 88'
Гулачи Петер • Мукиэле Норди • Орбан Вилли • Гвардиол Йошко • Хенрихс Бенджамин 46' ( Симакан Мохамед ( 46') • Хайдара Амаду • Кампль Кевин 36' 46' ( Поульсен Юссуф ( 46') • Анхелиньо Хосе • 15'Нкунку Кристофер 85' ( Новоа Уго ( 85') • Форсберг Эмиль 64' ( Собослаи Доминик ( 64') • Андре Силва 64' ( Адамс Тайлер ( 64')
Запасные: Мартинес Хосеп • Чаунер Филипп • Вос Йоша • Мориба Илайкс
Функ Мариус • Майерхёфер Марко • Бауэр Максимилиан • Виргевер Ник • Виллемс Джетро 72' ( Иттер Джанлука ( 72') • Гризбек Себастьян • Кристиансен Макс • Левелинг Джейми • Дуджак Джереми 83' ( Барри Абдурахман ( 83') • Хргота Бранимир 72' ( Тильман Тимоти ( 72') • Иттен Седрик 82' ( Абиама Диксон ( 82')
Запасные: Бурхерт Саша • Грин Джулиан • Зойферт Нильс • Аста Симон • Сарпей Ханс
23 октября. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).
Протокол игры
|Вольфсбург
|0:2
|Фрайбург
|28' Линхарт Филипп (0:1)
|68' Хёлер Лукас (0:2)
Кастельс Коэн • Мбабу Кевин • 71'Лакруа Максанс • Брукс Джон 89' ( Борнаув Себастьян ( 89') • Отавио Пауло 56' ( Филипп Максимилиан ( 56') • Гилавоги Жошуа 27' 56' ( Лукебакио Доди ( 56') • Вранкс Астер • Баку Ридле • Арнольд Максимилиан • Штеффен Ренато 8' 80' ( Нмеча Феликс ( 80') • Нмеча Лукас
Запасные: Ланг Яннис • Гинчек Даниэль • Перван Павао • Герардт Янник • Ван де Вен Микки
Флеккен Марк • Гульде Мануэль 69' ( Шаде Кевин ( 69') • Линхарт Филипп • Шлоттербек Нико • Кюблер Лукас 87' ( Хаберер Яник ( 87') • Эггештайн Максимилиан • Хёфлер Николас • Гюнтер Кристиан • Чон У-Ён 78' ( Демирович Эрмедин ( 78') • Хёлер Лукас 79' ( Петерсен Нильс ( 79') • Грифо Винченцо 88' ( Сильдиллия Килианн ( 88')
Запасные: Хайнц Доминик • Шлоттербек Кевен • Вайсхаупт Ноа • Уфофф Бенджамин
23 октября. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).