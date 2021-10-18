Модрич определился со своим фаворитом на завоевание «Золотого мяча»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич, который в 2018 году ставал обладателем «Золотого мяча», рассказал, кого считает главным претендентом на победу в самой престижной индивидуальной номинации в мировом футболе по итогам текущего сезона.

Хорват уверен что своей игрой заслужил удостоиться награды его партнер по команде, нападающий Карим Бензема. «Он уже долгое время выступает на высшем уровне. Надеюсь, Карим выиграет в голосовании», - заявил Модрич в интервью для испанского издания Marca.

Отметим, что Бензема начал считаться одним из фаворитов на завоевание «Золотого мяча» после удачно проведенного финала четырех Лиги наций УЕФА.