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Чемпионат Испании. Ла Лига

Куман прокомментировал конфликт с болельщиками на дороге

26 Октября 2021 • 15:20 Комментировать
Барселона
1:2
Реал Мадрид
окончен

После поражения от «Реала» главный тренер «Барселоны» Рональд Куман имел неприятный разговор с болельщиками, которые остановили его машину. Голландец дал комментарий по этому инциденту.

- Я нахожусь там, где должен быть, я хочу получать удовольствие от работы. Я знаю, как всё работает, и хочу быть доволен этим. Без разницы будет ли это продолжаться восемь лет, три месяца, год, - заявил Куман на пресс-конференции.

- Не думаю, что это выход. Это социальная проблема. То были болельщики «Барселоны» или люди с недостаточным образованием. Они не знаю ни правил, ни ценностей. При 0:2 на поле атмосфера была совсем другой. Не нужно уделять этим людям столько внимания, - добавил Куман.

Напомним, что голландец продолжает получать поддержку от руководства, несмотря на плохие результаты.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Куман
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