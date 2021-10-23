Альба может сыграть с «Реалом» на уколах

Оказывается, в матче против киевского «Динамо» в рамках Лиги чемпионов защитник «Барселоны» Хорди Альба получил повреждение, из-за которого рискует пропустить предстоящее «эль класико».

Участие испанца в поединке с «Реалом» пока остается под вопросом, но футболист готов в крайнем случае выйти на поле с помощью уколов обезболивающего. Такой информацией поделился источник Diario As.

Отмечается, что Альба испытывает проблемы со связками голеностопа. Напомним, что каталонцам в данной встрече также не смогут помочь Педри и Рональд Араухо, угодившее в лазарет на прошлой неделе.

Само противостояние на «Камп Ноу» запланировано на 24 октября. Старт – в 17:15 по московскому времени.