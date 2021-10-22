Пике рассказал о значимости победы над «Реалом» в «эль класико»

Защитник «Барселоны» Херард Пике поделился мнением насчёт предстоящей схватки с «Реалом» в чемпионате Испании.

«Результат в таких играх весит больше, чем три очка. Победа над принципиальным соперником придаёт силу и уверенность, она демонстрирует, что ты готов к борьбе за титул в Ла Лиге.

В «эль класико» нет фаворита. Эта игра существенно отличается от всех остальных. Вопрос готовности здесь не выходит на первый план. У нас был этап кризиса, но мы возвращаемся», - приводит слова Пике Mundo Deportivo.

Также лидер «сине-гранатовых» попросил не давить на 18-летнего Ансу Фати, которого регулярно сравнивают с Лео Месси. Ранее испанец переподписал контракт с каталонцами до 2027 года.