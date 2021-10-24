Менеджер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хочет видеть немецкого хавбека «Реала» Тони Крооса у себя в команде.

По данным источника El Nacional, главный тренер чемпионов Англии будет просить руководство клуба выделить необходимые средства для подписания 31-летнего полузащитника. По мнению специалиста, его команда нуждается в усилении центральной оси.

Отметим, что у Тони Крооса на руках действующий контракт с «Реалом» до 2023 года.

В нынешнем сезоне немецкий полузащитник пропустил ряд поединков из-за проблем со здоровьем. Пока что Кроос не совершил ни одного результативного действия в трёх матчах.