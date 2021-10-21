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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Реал» намерен вернуть Регилона из «Тоттенхэма» слухи

21 Октября 2021 • 15:52 Комментировать
Вест Хэм
...
Тоттенхэм
2.30 3.50 3.00
24.10 16:00

Карло Анчелотти продолжает процесс перестройки состава «Реала», надеясь в зимнее трансферное окно избавиться от балласта и усилить команду новыми игроками.

По информации британского издания The Mirror, итальянцу оказался нужен левый защитник «Тоттенхэма» Серхи Регилон, которого испанский гранд совсем недавно продал в «Тоттенхэм».

Однако, согласно источнику, в договоре между клубами была прописана опция обратного выкупа за 45 миллионов евро – ее руководство «сливочных» и хочет активировать. В Мадриде поняли, что совершили ошибку, отдав своего воспитанника прошлым летом за 30 миллионов.

Отметим, что в услугах Регилона лично заинтересован Анчелотти. В текущем сезоне испанец не пропустил ни одного поединка «Тоттенхэма» в АПЛ, считаясь ключевым футболистом при новом наставнике «шпор».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тоттенхэм Серхио Регилон
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