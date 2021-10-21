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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави отметил не по годам зрелую игру Гави

21 Октября 2021 • 20:09 Комментировать
Барселона
...
Реал Мадрид
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24.10 17:15

Легенда «Барселоны» Хави Эрнандес в положительном ключе отозвался о воспитаннике каталонского клуба Гави. 17-летний игрок только в этом сезоне дебютировал за первую команду.

«Это парень с большими перспективами, он очень талантлив. Меня удивляет больше всего то, что в свои 17 лет он играет, как 30-летний. Гави в свои юные годы демонстрирует готовность выступать на действительно высоком уровне. Потрясающе», - цитирует Хави AS.

Испанский тренер уверяет, что Гави сможет благодаря своим техническим навыками и физическим качествам построить удачную карьеру.

В нынешнем сезоне Гави провёл за «Барселону» уже 10 поединков и отличился 1 ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Гави
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