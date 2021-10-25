Винисиус мог перейти в «Барселону»

Экс-советник президента «Барселоны» по вопросам южноамериканского рынка игроков Андре Кюри рассказал о том, как Винисиус Жуниор чуть было не стал футболистом каталонского гранда.

«Винисиус – болельщик «Барселоны», настоящий куле. Он рыдал от счастья, когда увидел камбэк «сине-гранатовых» 6:1 в игре с «Пари Сен-Жерменом».

Клуб был в шаге от оформления его трансфера. Агентами Винисиуса были два моих близких товарища, которые в итоге предали меня. С 2017 года между нами не было контактов», - цитирует Кюри Marca.

Напомним, что Винисиус Жуниор выступает за «Реал» с июля 2018 года. Он был куплен у «Фламенго» за 45 миллионов евро.