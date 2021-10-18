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Чемпионат Испании. Ла Лига

Иньеста заявил, что нынешний состав «Барселоны» способен выиграть Ла Лигу

18 Октября 2021 • 22:00 Комментировать
Барселона
...
Реал Мадрид
2.80 3.60 2.40
24.10 17:15

В преддверии «эль класико» бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста оценил шансы каталонцев на успех в дерби. Испанец считает, что по своему потенциалу нынешний состав «сине-гранатовых» способен удивить не только в отдельно взятой игре, а и в чемпионате в целом.

«Барселона» может обыграть «Реал», а потом стать обладателем титула Ла Лиги. Все с нетерпением ждут этого матча, надеюсь, Рональд Куман и футболисты наберут три очка», - спрогнозировал Иньеста в интервью для ESPN.

Напомним, что встреча двух бывших заклятых врагов, а ныне партнеров по проекту Суперлиги, состоится в воскресенье, 24 октября. Стартовый свисток поединка запланирован на 17:15 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Андрес Иньеста
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