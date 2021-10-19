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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пике заявил, что «Реал» украл у «Барселоны» Винисиуса

19 Октября 2021 • 21:52 Комментировать
Барселона
...
Реал Мадрид
2.80 3.60 2.40
24.10 17:15

Оказывается, Винисиус Жуниор в свое время мог переехать в Каталонию, а не в Мадрид.

«Барселона» в 2018 году уже согласовала с футболистом все условия контракта, но в ситуацию неожиданно вмешался «Реал». Такой информацией поделился защитник «сине-гранатовых» Херард Пике.

Испанец заявил, что лично разговаривал с Винисиусом в тот момент. По его словам, в «Барселоне» уже готовились принимать новичка в раздевалке.

«Трансфер был на мази. Но, в последний момент подсуетился «Реал» и предложил ему лучшие условия, примерно в два раза», - прокомментировал Пике в интервью изданию AS.

Напомним, что переход молодого вингера из «Фламенго» обошелся «сливочным» в 45 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Херард Пике Винисиус Жуниор
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