Асенсио не планирует уходить из «Реала»

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио не рассматривает вариант с уходом из своей текущей команды в январе.

Как информирует источник ABC, 25-летний хавбек «сливочных» связывает своё будущее исключительно с командой Карло Анчелотти, несмотря на отсутствие стабильного места в составе в текущем сезоне. Футболисту середины поля удалось набрать форму после травмы и теперь он готов доказывать свои амбиции быть ключевой фигурой в «Реале».

Напомним, что ранее Марко Асенсио связывали с потенциальным переходом в «Арсенал» посреди зимнего трансферного окна.

В текущем сезоне хав «бланкос» отличился уже 3 голами и 1 ассистом в 8 матчах за клуб.