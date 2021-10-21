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Чемпионат Испании. Ла Лига

Асенсио не планирует уходить из «Реала»

21 Октября 2021 • 21:16 Комментировать
Барселона
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Реал Мадрид
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24.10 17:15

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио не рассматривает вариант с уходом из своей текущей команды в январе.

Как информирует источник ABC, 25-летний хавбек «сливочных» связывает своё будущее исключительно с командой Карло Анчелотти, несмотря на отсутствие стабильного места в составе в текущем сезоне. Футболисту середины поля удалось набрать форму после травмы и теперь он готов доказывать свои амбиции быть ключевой фигурой в «Реале».

Напомним, что ранее Марко Асенсио связывали с потенциальным переходом в «Арсенал» посреди зимнего трансферного окна.

В текущем сезоне хав «бланкос» отличился уже 3 голами и 1 ассистом в 8 матчах за клуб.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Марко Асенсио
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