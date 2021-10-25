«Эль класико» - на 1 месте в мире по посещаемости футбольных матчей во времена пандемии

В воскресенье вечером «Барселона» и «Реал» проводили очный матч в чемпионате Испании. На стадионе «Камп Ноу» воочию за «эль класико» наблюдали 86 422 зрителя. Как сообщает transfermarkt, это был самый посещаемый футбольный матч в мире во времена пандемии коронавируса.

Места со 2 по 9 в рейтинге самых помещаемых футбольных игр в эпоху пандемии занимают домашние игры «Манчестер Юнайтед». На второй строчке игра «красных дьяволов» против «Вильярреала» в Лиге чемпионов (73 130 зрителей), на третьем – игра «красных дьяволов» против «Эвертона» в Премьер-лиге (73 128 зрителей).

Ознакомиться с топ-10 можно на картинке ниже.