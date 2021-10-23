Куман: «Не чувствую, что матч с «Реалом» - это экзамен»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман встретился с журналистами на пресс-конференции перед поединком с мадридским «Реалом» в рамках Ла Лиги. Напомним, что месяцем ранее местные СМИ называли этот матч определяющем в судьбе голландского специалиста в Каталонии.

«Это важная игра, нам надо показать, что мы находимся на правильном пути. С другой стороны, я не чувствую, что встреча с «Реалом» - это своего рода экзамен для меня и моего тренерского штаба. Мы играем дома, поэтому нам нечего бояться. Давление? Быть тренером «Барселоны» - это всегда давление. Я пользуюсь поддержкой президента и клуба, но также понимаю, что все будет зависеть от результатов», - сказал наставник каталонцев.