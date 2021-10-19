Бензема грозит тюремный срок

Нападающий «Реала» Карим Бензема, которого принято считать одним из главных фаворитов в борьбе за «Золотой мяч», всё никак не может избавиться от последствий давнего скандала.

Завтра, 20 октября, суд Версале начнет свое расследование по делу в шантаже выступающего ныне за «Олимпиакос» Матье Вальбуэна. Напомним, что игрока сборной Франции подозревают в соучастии в преступлении – неизвестные личности с помощью него требовали у Вальбуэна деньги.

В противном случае, Матье угрожали опубликовать в сеть видеоматериалы интимного характера с его участием. Если вина форварда «Реала» будет доказана, то ему грозит тюремный срок на пять лет, а также штраф в размере 75 тысяч евро.