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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема грозит тюремный срок

19 Октября 2021 • 20:34 Комментировать
Барселона
...
Реал Мадрид
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24.10 17:15

Нападающий «Реала» Карим Бензема, которого принято считать одним из главных фаворитов в борьбе за «Золотой мяч», всё никак не может избавиться от последствий давнего скандала.

Завтра, 20 октября, суд Версале начнет свое расследование по делу в шантаже выступающего ныне за «Олимпиакос» Матье Вальбуэна. Напомним, что игрока сборной Франции подозревают в соучастии в преступлении – неизвестные личности с помощью него требовали у Вальбуэна деньги.

В противном случае, Матье угрожали опубликовать в сеть видеоматериалы интимного характера с его участием. Если вина форварда «Реала» будет доказана, то ему грозит тюремный срок на пять лет, а также штраф в размере 75 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема
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