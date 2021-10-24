Анчелотти – о победе в «эль класико»: «Жаль, что за это дадут лишь 3 очка»

Как и прогнозировалось, мадридский «Реал» одержал победу в принципиальном противостоянии с «Барселоной» в рамках Ла Лиги. Наставник команды Карло Анчелотти прокомментировал выступление своих подопечных.

«Доказали, что являемся сильным коллективом. Сохраняли контроль над ситуацией и добыли нужный результат. Думаю, что хорошо действовали в защите и своевременно убегали в контратаки. Конечно, я рад, но жаль, что за победу в «эль класико» дают лишь три очка», - заявил итальянский специалист на послематчевой пресс-конференции.

Стоит добавить, что благодаря победе «Реал» вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата.