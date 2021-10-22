Анчелотти раскрыл свою стратегию на «эль класико»

Уже в это воскресенье, 24 октября, пройдет первое «эль класико» в текущем сезоне. Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился, как он собирается противостоять нынешней «Барселоне».

Наставник отметил, что на первый план в данном противостоянии выйдут оборонительные действия команды. «Нам нельзя садиться слишком глубоко, но и высоко встречать соперника тоже нет смысла. Но, прижиматься к своим воротам точно не будем, ведь тогда сложно будет выходить в количественные контратаки», - цитирует итальянского специалиста Football Espana.

Добавим, что в случае победы над каталонцами «Реал» снова может вернуть себе первую строчку в Ла Лиге.