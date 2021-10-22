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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти раскрыл свою стратегию на «эль класико»

22 Октября 2021 • 10:53 Комментировать (1)
Барселона
...
Реал Мадрид
2.70 3.70 2.45
24.10 17:15

Уже в это воскресенье, 24 октября, пройдет первое «эль класико» в текущем сезоне. Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился, как он собирается противостоять нынешней «Барселоне».

Наставник отметил, что на первый план в данном противостоянии выйдут оборонительные действия команды. «Нам нельзя садиться слишком глубоко, но и высоко встречать соперника тоже нет смысла. Но, прижиматься к своим воротам точно не будем, ведь тогда сложно будет выходить в количественные контратаки», - цитирует итальянского специалиста Football Espana.

Добавим, что в случае победы над каталонцами «Реал» снова может вернуть себе первую строчку в Ла Лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Карло Анчелотти
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
22 Октября 2021 в 11:22
Быть или не быть глубокомысленно цитировал классика агроном делая глубокомысленно лицо ,подмигивая и жуя силос уверенно добавил -- могу копать , могу не копать.
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