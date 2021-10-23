«Барселона» назвала футболистов, которые не сыграют против «Реала»

Каталонская «Барселона» определилась с заявкой на центральный поединок десятого тура чемпионата Испании против мадридского «Реала». Об этом сообщается в официальном твиттер-аккаунте «сине-гранатовых».

Перед «эль класико» главный тренер каталонцев Рональд Куман имеет кадровые потери. В предстоящей встрече «Барселоне» не помогут защитник Рональд Араухо, полузащитник Педри и вингер Усман Дембеле. Все трое не выйдут на поле из-за травм.

Встреча состоится в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» в воскресенье, 24 октября. Начало «эль класико» запланировано в 17:15 по московскому времени.